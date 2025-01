Violentes manifestations à Agnam suite à la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom

L'Assemblée nationale a levé ce vendredi 24 janvier l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Ce dernier est accusé de détournement de fonds publics. Cette décision a rapidement suscité de vives réactions à Agnam, sa localité d’origine, où de violentes manifestations ont éclaté dans la soirée.



Les rues d'Agnam ont été le théâtre de scènes de colère. Des jeunes en colère ont manifesté leur mécontentement en brûlant des pneus et en érigeant des barricades dans les points névralgiques de la bourgade. Selon le correspondant de la Radio Futurs Médias (RFM), les manifestants ont clairement exprimé leur opposition à la décision de l'Assemblée nationale en occupant les rues de manière bruyante et intense. Un peu plus tôt dans la journée, une cérémonie religieuse a été organisée en soutien à Farba Ngom. Un récital de Coran a été dédié à ce dernier, dans un geste de solidarité de la part des population de sa commune.



Farba Ngom, faut-il le rappeler, est au cœur d'une enquête pour détournement de deniers publics. Une affaire qui concerne une somme estimée à plusieurs dizaines de milliards de FCFA. Le Pool judiciaire financier a exigé que l’élu justifie les accusations portées contre lui.