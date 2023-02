Violentes manifestations à Touba et Mbacké: Serigne Bassirrou hausse le ton

Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou est monté au créneau suite aux violentes manifestations des jeunes l'opposition suivies de saccages de biens à Touba et à Mbacké. Il a appelé à l'ordre afin que de pareilles choses ne se reproduisent dans la cité religieuse.



«Que ces politiciens agités qui font de sorte que les gens s’emportent sachent qu’ils ne l’ont pas pris de nos habitudes. Parce que ce pays ne les appartient pas. Qu’ils sachent que dans ce pays les religieux ont plus de mérite qu’eux. Ce pays est le pays de Serigne Touba, qu’ils soient alors informés que ce pays appartient à Serigne Touba. Il a été au service de Dieu jusqu’à avoir ce mérite et rien ne peut l’enlever. Ils ne peuvent pas salir ce travail de Serigne Touba qui perdure depuis 100 ans et cela va continuer à jaillir, a-t-il dit au cours d'une cérémonie du magal de kazou rajab.



Faisant toujours allusions à ces violentes manifestations, Serigne Bassiroi estime que ce qui s’est passé dans cette cité religieuse, devait être dénoncé par tout le monde. Mais, poursuit-il, les gens ont peur de le dénoncer pour ne pas être lynchés, cela n’a pas de sens. "On ne doit pas avoir peur des dires d’autres personnes qui ne cherchent qu’à défendre leurs propres intérêts".



Il termine: "Ce qui se passe ailleurs, ce n’est pas notre problème, mais dans ce lieu de Serigne Touba, tout le monde doit respecter et protection. Tout le monde doit y mettre le sien. On doit tous protéger ce lieu de tout ce qui peut le nuire...."