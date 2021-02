Viols et menaces de mort: l'enquête bouclée, le dossier Sonko-Adji Sarr transmis au parquet ce mardi

Hier, lundi 8 février 2021, après une visite à la Section de recherches, PressAfrik vous informez que la gendarmerie s'était barricadée et que le commandant était en réunion d'urgence. Il semble que les choses bougent. PressAfrik a appris auprès de sources sûres que les dispositions prises hier-lundi, étaient dans le cadre de l'enquête préliminaire de la plaignante Adji Sarr, âgée de 20 ans, masseuse de profession qui accuse le leader du "Pastef les patriotes" Ousmane Sonko de viols répétés et de menace de mort.D'ailleurs, une source de la gendarmerie, joint au téléphone, confie que l'enquête a été bouclée hier et que le dossier sera transmis au Procureur de la République, ce mardi.A ce sujet, une saisine de l'Assemblée nationale pour se pencher sur l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko est également attendue à ce jour, à 12 heures.Pour rappel, le député a déclaré dans la presse qu'il ne bougera pas d'un iota. Brandissant fièrement son immunité parlementaire et dénonçant le complot dont il serait victime de la part de Macky Sall, président de la République, du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome et même du procureur de la République Serigne Bassirou Gueye.Mieux, Sonko exige ferme le respect total du processus de la levée de son immunité parlementaire, condition sine qua non pour déférer à une quelconque convocation.