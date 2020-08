Viols répétés sur une mineure de 8 ans: "Abdou Ndiaye m'enfermait dans sa chambre, me pénétrait et me donnait 100 frs"

Abdou Ndiaye, maçon de profession, a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges. Il est poursuivi pour pédophilie, détournement et viols répétés. Sa victime présumée, M.F.G, une mineure âgée de 8 ans qui vivait dans la même maison que lui à Grand-Yoff, un quartier populeux de Dakar.



Interrogée, la petite fille déclare : « A chaque fois que ma mère fait sa sieste, Abdou Ndiaye m’appelle dans sa chambre, il m’enferme à l’intérieur et enlève mon slip. Il me pénètre avec son doigt et son sexe en touchant mes seins. Il m’a fait ça à plusieurs reprises. Mais il menaçait de me tuer si je le dis à ma mère. Après, il me donnait 100 F Cfa ».



M.F.G d’ajouter : « Quand j’ai commencé à boiter, ma mère m’a amené chez le docteur. C’est quand on m’a menacé, après la consultation, que j’ai avoué avoir été victime de viols répétés de la part de notre voisin Abdou Ndiaye ».



Arrêté, Abdou Ndiaye tente de nier les faits. Mais n’arrive pas à expliquer pourquoi la petite fille connaissait, aux détails près, la disposition de sa chambre comme ses assiettes cachées derrière un rideau.



Le témoignage de la mère de sa victime présumée ne va pas lui faciliter les choses. Elle soutient : « J’avais remarqué qu’un liquide coulait entre les jambes de ma fille et qu’elle boitait ».



La dame d’enfoncer le clou : « Dans la maison, quand les femmes sont dans les toilettes, il les épie à travers un trou ».