Visa d'entrée aux Etats-Unis : Donald Trump va enlever le Tchad de la liste des pays bannis

La décision du gouvernement américain d’interdire aux ressortissants tchadiens de voyager aux Etats-Unis a également été évoquée. « Les mesures qui ont été prises sont nécessaires en raison du conflit qui existe aux frontières du Tchad », a expliqué le secrétaire d’Etat américain, avant de rassurer ses interlocuteurs : « Les Tchadiens sont les bienvenus aux Etats-Unis ».



En effet, selon Rex Tillerson, « des efforts importants ont été faits par le Tchad pour renforcer le contrôle des passeports et les échanges d’informations concernant de présumés terroristes. (...) Tous ces efforts, assure le diplomate, devraient permettre de prendre des mesures afin de normaliser les conditions de voyage des Tchadiens » aux Etats-Unis.



Mais le retrait du Tchad du Travel ban est conditionné à un rapport, préparé par des agents du FBI et du département d’Etat, censé être bouclé à la fin du mois. Un rapport qui vise à faire un état des lieux des mesures prises par le Tchad et qui devrait, selon Rex Tillerson, être étudié par le président américain en avril.



Source : Rfi