Visite à Touba: Amadou Ba au nouveau régime "il faut les laisser travailler"

L’ancien Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, s’est rendu à Touba samedi dernier, marquant sa première visite dans cette ville religieuse, depuis la présidentielle 2024. Arrivé deuxième à cette élection, il a été accueilli par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ainsi que son porte-parole, Cheikh Bass Abdou Khadre, et Serigne Abdou Karim Mbacké.



Accompagné d’une importante délégation composée de figures politiques comme Zahra Iyane Thiam, Aliou Sall, Mamoudou Ibra Kane, Lat Diop, Mame Seynabou Ndiéguène, Aïda Gaye, et Pape Samba Diop, Amadou Ba a souligné l’importance de laisser le nouveau gouvernement travailler.



«Nous avons un gouvernement depuis bientôt quatre mois. Je parlerai de la situation quand on aura des éléments qu'on peut porter à la connaissance des populations. Il faut les laisser travailler», a-t-il déclaré aux journalistes, soulignant le caractère symbolique et non politique de sa visite.



Le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a exprimé son soutien indéfectible à Amadou Ba, affirmant en wolof : «J'entretiens des relations privilégiées d'amitié et d'estime qui ne datent pas d'aujourd'hui. Dieu merci, nous avons pu tous les deux les préserver. Je vous souhaite ce que je me souhaite. Vous avez tout mon soutien.» Ce témoignage public a été suivi d’un entretien privé entre les deux hommes, rapporte Bess Bi.



Après sa rencontre avec le Khalife général, la délégation s’est dirigée vers la résidence du porte-parole, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Amadou Ba a rappelé un geste de générosité passé du porte-parole du Khalife: «C'est le bélier que vous m'aviez offert pour la Tabaski que j'ai immolé.» Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre a répondu en soulignant la profondeur de leurs relations, indépendamment du pouvoir : «Ce n'est pas le pouvoir qui nous lie à quelqu'un. Serigne Touba nous a tout donné.»



La visite s'est achevée chez Sokhna Bali Mountakha, où la délégation a été reçue avec le traditionnel «Berndé» et des Khassidas récités par les disciples.



À en croire le journal, cette visite de courtoisie a permis de renforcer les liens entre Amadou Ba et la communauté mouride, tout en appelant à la prière et à l’unité pour le bien du Sénégal.