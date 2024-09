Visite de Diomaye à Médina Baye : le Khalif Cheikh Mahi Niass salue la volonté du chef de l’État "à accomplir sa mission"

Ce mercredi, le Président Diomaye Faye a été reçu par le Khalif général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niass, à Kaolack, dans le centre du pays.

Le Khalif des Niassènes saluant cette visite du président de la République a déclaré, " nous ne sommes pas fâchés du retard enregistré dans votre venue à Médina Baye, ça ne relève pas de votre volonté. Votre mission n’est pas de faire le tour des maisons des chefs religieux, mais plutôt de développer le Sénégal dans tous les secteurs notamment l’agriculture et la santé entre autres".



Peu avant, le président de la République a eu une conversation avec Cheikh Mahi Cissé, le porte-parole de la Fayda.

Par ailleurs Imam de la grande mosquée de Médina Baye Niass. Cheikh Mahi Cissé a confié au "On sait que vous avez l’engagement et la volonté de travailler ce pays. Maintenant, il faut prier Dieu pour que vous réussissiez votre mission, pour que vous puissiez réaliser ce que les jeunes attendent de vous. Et c’est ce que les anciens veulent aussi".