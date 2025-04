Pastef Les Patriotes contre-attaque : une conférence de presse pour répondre à Thierno Alassane Sall prévue ce mercredi

Après les vives critiques de Thierno Alassane Sall à l’encontre du Premier ministre, Ousmane Sonko, qu’il a qualifié de « poltron », les cadres du parti Pastef Les Patriotes (parti au pouvoir) préparent une réponse musclée. Une conférence de presse est prévue ce mercredi dans l'après-midi, animée par Me Ngagne Demba Touré, coordinateur de la jeunesse patriotique du Sénégal (Jps), et Jean Michel Sène, vice-coordinateur.



Cette réplique intervient dans un contexte politique tendu, où les échanges verbaux entre opposants et membres de la majorité se multiplient. Thierno Alassane Sall avait tenu des propos fracassants la veille, dénonçant avec virulence la gestion gouvernementale. Les Patriotes entendent donc rectifier le tir et défendre leur position, tout en réaffirmant leur vision politique.