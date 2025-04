Lutte contre la pêche illicite à Dakar : 5 embarcations arraisonnées, environ 4 tonnes de juvéniles saisies

Les autorités sénégalaises ont mené une vaste opération de surveillance côtière destinée à lutter contre les pratiques de pêche illégales. Cette intervention, baptisée "opération coup de poing", a mobilisé plusieurs institutions étatiques dont la Direction de la protection et de la surveillance des pêches, la Marine nationale, la Gendarmerie nationale, le Service régional des pêches et de la surveillance de Dakar ainsi que les responsables de l'Aire marine protégée.



Les équipes conjointes ont ciblé spécifiquement les zones du Lagon, de Terrou Baye Sogui et des environs de la Baie de Hann, où elles ont constaté de nombreuses infractions aux réglementations en vigueur. Parmi les violations relevées figuraient l'utilisation de filets de pêche non conformes aux normes établies, l'absence de permis de pêche valides sur plusieurs embarcations, le non-respect des règles de sécurité maritime avec un défaut de gilets de sauvetage, ainsi que la présence inquiétante de juvéniles à bord de certaines pirogues.



Au cours de cette opération de contrôle, les autorités ont procédé à des saisies importantes. Pas moins de treize embarcations ont été minutieusement inspectées, aboutissant à l'arraisonnement de cinq d'entre elles qui ont été conduites vers la base navale Amiral Faye Gassama pour y être immobilisées. Les agents ont également confisqué environ quatre tonnes de poissons juvéniles, qui ont été immédiatement remis à l'eau pour préserver les ressources halieutiques, ainsi que cinq moteurs hors-bord et plusieurs filets de pêche illégaux.



Les pêcheurs en infraction ont reçu l'ordre formel de cesser immédiatement leurs activités jusqu'à ce qu'ils se mettent en conformité avec la réglementation. Cette opération s'inscrit dans une stratégie globale visant à combattre efficacement la pêche illicite, particulièrement préoccupante lorsqu'elle concerne la capture de juvéniles, pratique qui menace directement la durabilité et le renouvellement des stocks de poissons.



Les services compétents entendent poursuivre et intensifier ce type d'opérations de contrôle afin de protéger durablement les écosystèmes marins et d'assurer une exploitation rationnelle des ressources halieutiques du pays. Cette action démontre la détermination des autorités sénégalaises à faire respecter les réglementations en vigueur pour préserver l'environnement marin tout en garantissant la sécurité des acteurs de la pêche.