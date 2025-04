Arabie saoudite : Neom FC de Mbaye Diagne accède en Pro League

Après avoir hissé Al Qadsiah en première division saoudienne en 2024, Mbaye Diagne a récidivé cette saison avec Neom FC. Cette montée historique propulse pour la première fois le club de Tabuk, fondé en 1965 sous le nom d’Al-Suqour, parmi l’élite du football saoudien.



Devenu Neom FC fin 2023, le club a connu une progression fulgurante, atteignant la Saudi Pro League un an seulement après son accession en D2.



Recruté lors du dernier mercato estival pour renforcer l’attaque et viser la montée, l’avant-centre sénégalais n’a pas déçu. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives, il a directement contribué à 15 réalisations. Malgré une blessure en février qui a écourté sa saison, l’ancien attaquant du Sénégal termine troisième meilleur buteur du club.



Avec cette montée, un concurrent fait son entrée avec de grandes ambitions : viser les titres et bousculer les géants du championnat.