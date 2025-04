Grand Transfert d’Eau : le projet livré en 2029

Le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans un projet d’envergure pour répondre à la demande croissante en eau potable dans les grandes agglomérations du pays. Baptisé Grand Transfert d’Eau (GTE), ce vaste chantier prévoit de mobiliser une enveloppe colossale de 1 023 milliards de FCFA pour assurer l’acheminement de l’eau depuis le lac de Guiers vers plusieurs pôles urbains majeurs : Dakar, Thiès, Mbour et Touba.



La première phase de ce projet, qui représente l’un des plus importants investissements dans le secteur de l’hydraulique au Sénégal, vise à renforcer la sécurité hydrique des zones urbaines les plus peuplées. Selon les autorités, cette étape initiale devrait être livrée d’ici à 2029.



Le lac de Guiers constitue la principale source d’eau du projet. À travers un réseau de canalisations, stations de pompage et infrastructures de traitement, l’eau sera transférée sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce transfert interrégional, les autorités permettra de soutenir la croissance démographique de Dakar et de ses environs, tout en anticipant les besoins futurs des centres urbains en plein essor comme Mbour et Touba.



