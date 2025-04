Haute Cour de justice : voici les noms des cinq (5) ministres renvoyés devant la Haute cour de justice (média)

Les noms des cinq (5) anciens ministres cités dans le dossier du Fonds Covid-19 et désormais renvoyés devant la Haute Cour de Justice ont été révélés par plusieurs médias. Il s'agit de Ismaïla Madior Fall, ancien ministre des Affaires étrangères, de Ndeye Saly Diop Dieng, ancienne ministre de la Femme et de la Famille, de Sophie Gladima, ancienne ministre des Mines, de Moustapha Diop, ancien ministre du Développement et de Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire.



Ces personnalités font l'objet de poursuites engagées par le Parquet général dans le cadre de l'enquête sur la gestion des fonds alloués à la Force Covid-19.



Lors d'une réunion tenue ce mercredi matin, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ont examiné le dossier relatif à ces anciens membres de l'ancien gouvernement. Cette étape marque une avancée significative dans la procédure judiciaire, la Haute Cour de Justice étant la seule instance habilitée à juger les ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.