Visite de Kurt Campbell: le Président Diomaye veut renforcer la coopération bilatérale avec les USA

En visite à Dakar depuis hier, le secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis a été reçu par le Président Faye au Palais de la République.« Les échanges ont principalement porté sur la coopération bilatérale que Washington entend renforcer avec le Sénégal » peut-on lire sur le compte X de la présidence de la République.Le diplomate américain s’est également entretenu au cours de sa visite, avec la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall et celui des Mines, de l’Énergie et du Pétrole, Birame Souleye Diop.Le secrétaire d’Etat adjoint des USA a visité les chantiers financés par son gouvernement dans la centrale électrique du Cap des Biches à Rufisque. Il s’agit d’un projet visant à terme la modernisation et le renforcement du secteur de transport de l’électricité.Il a assisté à la cérémonie de signature d’un accord d financement entre la US International Development Finance Corporation et Vacap SA pour la construction d’un hôtel sur le site de l’ancien hôtel des Almadies.Kurt Campbell a ensuite procédé à la signature d’une convention de financement au nom d’une institution financière américaine (DFC) chargée du développement du secteur privé à l’international.