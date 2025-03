Visite de Mme Absa Faye à la pouponnière de Mbour : un engagement pour la protection des enfants orphelins

"Être aujourd’hui aux côtés des enfants de la pouponnière de Mbour est une expérience profondément émouvante. Ce lieu n’est pas seulement un refuge, mais une véritable maison du cœur, où chaque sourire et chaque regard témoignent de la force du lien humain et de la nécessité d’une protection attentive pour les plus vulnérables", a déclaré Mme Absa Faye, 2e épouse du Président Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite à la pouponnière de Mbour.



Cette visite, marquée par une grande émotion, a permis à Mme Faye de prendre la mesure du travail exceptionnel réalisé au quotidien par les équipes de la pouponnière. Dans son discours, elle a exprimé sa profonde gratitude envers Monsieur Gaye et son équipe pour leur engagement inébranlable dans la prise en charge des enfants orphelins. Elle a salué leur dévouement et leur bienveillance, soulignant que "leur travail est une pierre angulaire de notre société, car il permet à ces vies fragiles de retrouver espoir et sérénité."



Face aux réalités qu'elle a observées, Mme Faye a renouvelé son plaidoyer en faveur de la création d’un cadre encore plus protecteur et inclusif pour les enfants orphelins du Sénégal. Selon elle, l’engagement institutionnel est crucial pour offrir un soutien durable et efficace à ces enfants privés de l’amour familial. "Je soutiens la nécessité d’étendre et de renforcer le réseau des pouponnières à travers le pays, afin que chaque enfant privé de soutien familial puisse grandir dans un environnement aimant et sécurisé", a-t-elle insisté, soulignant l’importance d'une action conjointe et coordonnée pour assurer un avenir meilleur à ces jeunes vies.



Mme Absa Faye a également rappelé que, bien au-delà de la mise en place de structures adaptées. Il est essentiel de maintenir un accompagnement institutionnel fort, pour que chaque enfant puisse bénéficier des soins nécessaires à son développement personnel et social.



Lors de cette visite, Mme Faye a réitéré son engagement, aux côtés de son époux, le Président Bassirou Diomaye Faye. Cet engagement est pour soutenir les initiatives visant à renforcer la prise en charge des orphelins au Sénégal. Elle a souligné que l’État et les institutions doivent continuer à œuvrer pour la construction d’un environnement social et sécuritaire favorable à la croissance de ces enfants. En mettant l’accent sur la solidarité et l’action collective, elle a exprimé son désir de voir l’avenir des enfants de Mbour, et de tout le Sénégal, se bâtir dans des conditions optimales, empreintes de bienveillance, de protection et d'amour.