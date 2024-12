Visite de Pr Daouda Ngom sur le site de GCO : Gora Gaye, réagit aux déclarations du ministre de l'environnement

Le maire de Diokoul Diawrigne, Gora Gaye, a fermement réagi aux propos du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Pr Daouda Ngom, concernant la situation dans la zone des Niayes. Dans une lettre adressée à la rédaction de PressAfrik, M. Gaye a dénoncé ce qu'il considère comme des contre-vérités et a invité le ministre à un débat public pour clarifier les faits. Il a même suggéré que le ministre vienne accompagné de responsables de la société Grande Côte Operations (GCO), une entreprise minière active dans la zone des Niayes.



Selon Gora Gaye, la visite du ministre dans la zone des Niayes, qu'il qualifie de "téléguidée", aurait été préparée par GCO. Il soutient que les populations rencontrées durant cette visite ont été soigneusement sélectionnées et "préparées" par l'entreprise. Le maire insiste sur le fait qu'il avait été invité par le gouverneur à participer à cette visite, vu que l'itinéraire a été choisi par GCO, il a refusé de déféré. "C'est un maire acquis à la cause de GCO qu'ils ont appelé à la dernière minute pour venir le remplacer", a déclaré Gaye.



Gora Gaye a également réagi à l'évocation d'une étude d'impact environnemental par le ministre Pr Daouda Ngom, affirmant que cette étude n'a jamais été validée en audience publique. Il a insisté que la population locale a rejeté ce document, et que des vidéos existent pour prouver ce rejet. Selon lui, cette situation montre clairement que GCO a orchestré toute cette affaire et que les autorités semblent se montrer coupables de la situation. "Cela montre tout simplement que tout a été préparé par GCO dans cette affaire", a-t-il ajouté.



Dans un autre passage de sa lettre, le maire a exprimé sa colère contre le ministre, qu'il accuse de défendre les intérêts d'une société minière étrangère au détriment des souffrances endurées par les populations des Niayes. "Nous ne sommes pas fâchés contre vous, monsieur le ministre, mais nous sommes très en colère qu'en tant que ministre de la République et membre de Pastef, vous vous érigez en avocat d'une société minière étrangère qui a posé tant de souffrances à la zone des Niayes et aux populations", a-t-il écrit.



Gora Gaye a ensuite fait appel au Premier ministre pour intervenir et recadrer la situation, afin que les populations des Niayes ne se sentent pas abandonnées et trahies dans leur lutte pour un changement systémique.



Enfin, le maire a lancé un ultimatum à GCO et aux autorités en place : "GCO doit avoir le courage de parler en son nom et non de chercher des mercenaires pour défendre ses catastrophes." Il a invité les responsables à une contre-visite dans la zone, qu'il organiserait avec des journalistes indépendants pour dévoiler la réalité des dégâts causés par l'exploitation minière dans les Niayes.