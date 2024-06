Visite de Sonko á Colobane ce dimanche : les ambulants républicains parlent "de manœuvres sordites d'un désespéré"

Le Rassemblement national des ambulants républicains ( Rnar) rappelle les propos tenus par le Pm dans sa note annonçant sa visite á Colobane ce dimanche : " Monsieur Ousmane Sonko affirme "Depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de deguerpissements et de désencombrements entrepris par des collectivités territoriales"".

Dans ce contexte, les ambulants républicains informent l'opinion que des " pauvres marchands ambulants dont les biens ont été détruits avec une brutalité arrogante et méchante, ont été déguerpis à la veille et au lendemain de la fête de Tabaski à Keur Massa , à Golf Sud aux Parcelles Assainies et dans plusieurs collectivités territoriales".

Pour ces ambulants, "Sonko qui est sincèrement en conflit permanent avec la vérité essaye de faire croire que le gouvernement n'a fait que constater les dégâts et se décharge avec ingratitude sur les collectivités territoriales".

Or, ajoutent-ils, "il s'agit bien d'une initiative du gouvernement a travers une circulaire adressée a tous les gouverneurs de région, sous le numéro 00331717/MINTSP/SP en date du 07 mai 2024, signée par le ministre de l'intérieur lui-même. Dans ladite circulaire, le ministre de l'intérieur invite les gouverneurs de région à initier des actions de désencombrement, (...) de ramener les marchés à leurs limites primitives, de veiller à la non occupation des espaces libérés..».

Apparement, constatent-ils, "selon Ousmane Sonko, le ministre de l'intérieur ne fait plus partie du gouvernement et les gouverneurs ne sont plus des délégués du Président de la République et représentants de tous les ministres".

Le Rassemblement national des ambulants républicains est d'avis que le Premier ministre du Sénégal "est un vrai affabulateur".

Par ailleurs, après Colobane, Ousmane Sonko ira à la plage Hanse Bernard pour, dit-il, faire une annonce née des investigations en cours. Pour les ambulants "Rien de nouveau sous la dent du citoyen sénégalais encore dans l'attente d'un simple début d'exécution des promesses mirobolantes de leur premier ministre !"

Ils informent que : " L'affaire de l'affectation sur ce site à des hommes d'affaires sud- africains pour la construction d'un hôtel a été déjà évoquée depuis plus de trois ans".

Le chef du gouvernement, regrettent les ambulants, "reste dans son populisme enfantin et le dilatoire pour assouvir sa boulimie du paraître".



C'est pourquoi, ils invitent "les Sénégalaises et les Sénégalais d'ici et de la diaspora à ne point se laisser distraire par des manœuvres sordides d'un désespéré et d'exiger du Premier ministre du gouvernement du Sénégal le respect de l'article 55 de la constitution pour aller se présenter devant vos représentants et décliner sa Déclaration de Politique Générale, au cours de laquelle très certainement il pourra aborder l'épineuse question de l'occupation anarchique des voies publiques dans nos collectivités territoriales".



Enfin, concluent-ils "nous réitérons notre solidarité avec tous nos concitoyens marchands ambulants, commerçants et autres victimes de cette brutalité gouvernementale nauséabonde".

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, va se rendre ce dimanche, au marché Colobane de Dakar, pour délivrer un message du Président Bassirou Diomaye Faye, suite aux déguerpissements des marchands ambulants. Les ambulants républicains tiennent á informer les Sénégalais d'ici et de la Diapora que M.Sonko est "un vrai affabulateur". Ils les invitent " á ne point se distraire" par les "manoeuvres sordites d'un désespéré", dans un communiqué.