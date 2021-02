Visite de Sonko à l'Ucad: des étudiants apéristes dénoncent une victimisation

La visite d’Ousmane Sonko aux étudiants blessés lors des manifestations a provoqué une atmosphère tendue au sein du campus social. Dans un tel climat, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) a décidé de tenir une conférence de presse ce vendredi pour dénoncer cette manifestation. « Sonko est allé au niveau du pavillon S là où les blessés se trouvent. Il est entré dans le campus social et très peu d’étudiants l’ont su. C’est après qu’il est sorti du pavillon S que les étudiants se sont rendus compte et l’on suivi. Malgré la mobilisation, Sonko ne voulait pas sortir de son véhicule, il a fallu que les étudiants se mettent devant son passage et lui demande de sortir », raconte l'un d'entre eux.



Si les étudiants sympathisants du Pastef ont accueilli leur patron avec ferveur, leurs camarades ‘’Apéristes’’ ont accompagné Ousmane Sonko par des huées. L’ambiance fut tendue et très agitée. Selon nos confrères de L’Observateur, les étudiants de la mouvance présidentielle ont qualifié de ‘’victimisation’’ la visite de Sonko dans ce milieu estudiantin et ont demandé à l’administration du COUD de prendre des dispositions nécessaires, suite à cet acte qui a divisé les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.