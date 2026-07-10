Audience au Palais : le Président Diomaye Faye échange avec la présidente de la BERD sur les priorités économiques du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi au Palais de la République la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Sénégal et l’institution financière.



Selon la Présidence de la République, cette audience intervient dans la foulée de l’ouverture du bureau de la BERD à Dakar, une étape majeure dans le déploiement de l’institution au Sénégal.



À cette occasion, Odile Renaud-Basso a réaffirmé l’engagement de la BERD à accompagner les priorités du chef de l’État, notamment à travers le financement du secteur privé, considéré comme un levier stratégique de la transformation économique inscrite dans la Vision Sénégal 2050.



La même source renseigne que les échanges ont également porté sur les perspectives de partenariat entre le Sénégal et la BERD, en particulier l’amélioration de l’accès des entreprises sénégalaises à des financements adaptés, le renforcement de l’investissement productif et le soutien au développement de l’entrepreneuriat national.