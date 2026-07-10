Coupe du monde unifiée 2026 : le Sénégal éliminé par l’Équateur en demi-finale

Le Sénégal ne disputera pas la finale de la Division 2 de la Coupe du monde de Football Unifié des Special Olympics 2026. Les Lions ont été battus ce vendredi en demi-finale par l’Équateur (0-2).



Le Sénégal quitte donc la compétition aux portes de la finale de la Division 2, après un parcours marqué notamment par une large victoire face à la France (6-0), une défaite contre la Jamaïque (0-1) et un match nul face au Brésil (1-1) lors de la phase de groupes.