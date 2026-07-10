Coupe du monde unifiée 2026 : le Sénégal éliminé par l’Équateur en demi-finale

Le Sénégal ne disputera pas la finale de la Division 2 de la Coupe du monde de Football Unifié des Special Olympics 2026. Les Lions ont été battus ce vendredi en demi-finale par l’Équateur (0-2).
Le Sénégal quitte donc la compétition aux portes de la finale de la Division 2, après un parcours marqué notamment par une large victoire face à la France (6-0), une défaite contre la Jamaïque (0-1) et un match nul face au Brésil (1-1) lors de la phase de groupes.
Le Sénégal quitte donc la compétition aux portes de la finale de la Division 2, après un parcours marqué notamment par une large victoire face à la France (6-0), une défaite contre la Jamaïque (0-1) et un match nul face au Brésil (1-1) lors de la phase de groupes.
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