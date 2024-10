Visite des députés allemands au Sénégal : les acteurs de la société civile évoquent la problématique de la subvention du JETP

Une délégation de députés allemands en visite au Sénégal dans le cadre de la coopération et du développement économique a rencontré des acteurs de la société civile sénégalaise autour du Partenariat pour une Transition Énergétique Juste (JETP). Les deux parties se sont retrouvées ce jeudi à Dakar pour promouvoir la transition vers les énergies renouvelables et durables. Elles ont notamment discuté du rôle important que doit jouer la société civile dans ce processus de transition énergétique.



« Nous avons échangé sur les orientations de la société civile dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d’investissement lié au JETP. Cette proximité est très intéressante car elle nous a permis de dégager les grandes lignes qui nous préoccupent. En particulier, le modèle de financement du JETP ne comprend actuellement que 6,6 % de subventions, ce qui pose problème. Nous avons plaidé pour qu’au moins 50 % de ce financement international soit accordé sous forme de subventions, plutôt que sous forme de prêts ou d’accords conventionnels. C’est l’un des objectifs principaux », a déclaré Fatima Diallo, coordinatrice de la plateforme des acteurs de la société civile engagée dans la transition énergétique.



Elle ajoute qu’un autre point abordé, déjà discuté précédemment avec le gouvernement, concerne « l’inclusion et la participation plus active des collectivités territoriales dans ce processus, ainsi que celle de la société civile et des communautés de base. Ce que nous espérons avec le JETP, c’est également réduire les disparités territoriales en matière d’accès à l’énergie en connectant les zones rurales à des sources d’énergie fiables grâce à ce financement. »



Karamba Diaby, membre du Parlement allemand, s'est exprimé sur l'importance de la voix de la société civile dans ce processus : « La société civile nous a démontré qu’il est essentiel pour les députés d’entendre ses revendications. Nous avons reçu des doléances importantes qui concernent l’ensemble des partenaires. Notre rôle est de contrôler l’action gouvernementale, de dialoguer avec la société civile, mais aussi avec les autorités pour veiller à ce que ces mesures soient correctement appliquées et qu’elles tiennent compte des attentes de toute la société », a précisé M. Diaby.