Visite en Chine : Ousmane Sonko appelle à bâtir un secteur privé national fort pour porter le développement du Sénégal

Arrivé ce samedi 21 juin 2025 à Hangzhou, capitale de la province chinoise du Zhejiang, pour une visite officielle, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré des membres du secteur privé sénégalais opérant en Chine. Lors de cet échange, il a réaffirmé l’importance stratégique d’un secteur privé national fort, sans lequel, selon lui, « il serait illusoire d’aspirer à un développement économique ».



Selon l’APS, la rencontre, organisée à la veille de la tenue d’un forum économique devant regrouper des acteurs des secteurs privés sénégalais et chinois, a servi de cadre pour certains opérateurs d’exprimer leurs idées et leurs attentes aux nouvelles autorités.



« Notre visite en Chine, au-delà du Forum auquel nous devons participer, vise à renforcer les relations bilatérales en essayant de faire jouer pleinement son rôle au secteur privé sénégalais », a martelé Ousmane Sonko lors de son intervention.



Il a insisté sur le fait que le programme économique du président Bassirou Diomaye Faye décliné à travers Vision Sénégal 2050, l’agenda de transformation, donne un rôle clé au secteur privé national.



« Nous avons besoin d’un Etat stratège qui met en avant les grandes orientations, encadre et accompagne. La plus grande partie du travail doit émaner d’un secteur privé solide, structuré ambitieux et patriotique », a tenu à rappeler le Premier ministre, soulignant qu’il serait illusoire d’aspirer à un développement sans un secteur privé fort.



Il s’est dans le même temps élevé contre certaines idées véhiculées par des acteurs du secteur privé pour expliquer les difficultés, les invitant notamment à se réjouir de l’exercice de vérité et de transparence auquel le gouvernement s’est livré au sujet de la situation économique et financière réelle du Sénégal.



Le chef du gouvernement sénégalais avait auparavant échangé avec Liu Jie, le gouverneur de la région de Zheijang, lors d’une rencontre ouverte aux membres de sa délégation sénégalaise.



L’officiel chinois a notamment évoqué le rôle de cette province dans le dynamisme de l’économie chinoise. Il n’a pas manqué d’évoquer certaines opportunités d’investissement au Sénégal qu’il a présenté comme « une porte d’entrée de l’Afrique occidentale ».



Le Premier ministre est accompagné, entre autres, par les ministres de l’Industrie et du Commerce (Serigne Guèye Diop), de l’Hydraulique et de l’Assainissement (Cheikh Tidiane Dièye), des Infrastructures (Yancoba Diémé), ainsi que le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily



Dimanche, Ousmane Sonko présidera le forum économique réunissant les secteurs privés chinois et sénégalais.