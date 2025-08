Visite officielle : Ousmane Sonko est arrivé en Türkiye avec une forte délégation ministérielle

Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d'une forte délégation, est arrivé ce mercredi 6 août à Ankara, capitale de la République de Türkiye, pour une visite officielle qui se poursuivra jusqu'au 10 août, selon une annonce de la Primature publiée sur sa page Facebook.



Au programme de cette visite : des séances de travail, des rencontres bilatérales, ainsi que des visites de terrain.



A noter que le chef du gouvernement est accompagné d'une délégation ministérielle composée notamment des ministres de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. Le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, celui de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, et leur collègue chargé des Forces armées, Birame Diop.



Une rencontre avec la communauté sénégalaise en Türkiye est prévue le samedi 9 août. Le point d’orgue de cette visite sera l’audience que le Premier ministre Ousmane Sonko aura avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.