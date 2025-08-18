Visite officielle au Japon : le Président Diomaye Faye a quitté Dakar ce lundi matin

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté le territoire national ce lundi matin. Le chef de l'Etat va se rendre au Japon dans le cadre d'une visite officielle du 18 au 26 août 2025.
"Au cours de ce déplacement, le Chef de l’État prendra part à la TICAD 9 et participera également à la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka Kansai 2025", informe la Présidence dans un post sut X (anciennement Twitter).
SEM @PR_Diomaye a quitté Dakar ce matin à destination du Japon pour une visite officielle du 18 au 26 août 2025.
— Présidence Sénégal (@PR_Senegal) August 18, 2025
