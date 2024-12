Visite officielle en Gambie : les engagements d’Ousmane Sonko pour le lycée sénégalais de Banjul

En visite officielle en Gambie, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu au lycée sénégalais de Banjul, qu’il a décrit comme un « symbole de tolérance et d’ouverture ».



D’après Le Soleil, ce moment de rencontre a permis au chef du gouvernement d’échanger avec les élèves et le personnel de l’établissement sur leurs conditions d’apprentissage et les défis auxquels ils sont confrontés.



Accueilli avec chaleur et enthousiasme, Ousmane Sonko a écouté les doléances exprimées par la présidente du gouvernement scolaire, Mame Diarra Sène. Parmi les préoccupations soulevées : l’absence de laboratoires modernes, une bibliothèque inadaptée, le manque de blocs sanitaires et l’insuffisance de salles dédiées aux études.



En réponse, le Premier ministre a affirmé que l’État du Sénégal allait prendre en charge ces problématiques. « Nous avons une priorité pour l’éducation, et nous allons apporter des solutions aux problèmes que vous avez énumérés. J’ai déjà dit au ministre des Forces armées, Birame Diop, que la réfection de la bibliothèque lui incombe. J’ai également demandé au ministre en charge des Infrastructures, Yankhoba Diémé, de réhabiliter et surtout d’équiper le laboratoire que nous avons visité. Quant à moi, après avoir vu la salle informatique, je me suis engagé à aider le lycée à s’équiper en ordinateurs, car on m’a dit que ces machines datent de 2011 », a rassuré Ousmane Sonko.



Le lycée sénégalais de Banjul, situé à Kanifing, est un établissement unique en son genre, accueillant des élèves de plus d’une dizaine de nationalités. Selon Ousmane Sonko, cet environnement plurilingue et multiculturel incarne l’esprit de tolérance et d’ouverture nécessaire à une société moderne.



S’adressant aux élèves, il les a exhortés à « résister à toute forme d’intolérance et à cultiver l’ouverture sur le monde, en particulier sur l’Afrique ». Il a également salué leurs performances scolaires remarquables : un taux de réussite de 98,78 % au BFEM et 78,63 % au Baccalauréat en 2024.