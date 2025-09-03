Visite officielle : le Pm Ousmane Sonko attendu à Milan le 13 septembre prochain

Le Premier ministre du Sénégal se rendra en visite officielle à Milan le 13 septembre prochain. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement des relations internationales et de promotion économique du Sénégal.
Ce déplacement sera l'occasion pour le chef du gouvernement sénégalais de rencontrer des partenaires stratégiques et des acteurs économiques italiens. L'objectif principal de cette visite est d'attirer de nouveaux investissements et d'ouvrir de nouvelles opportunités de développement pour le Sénégal.
