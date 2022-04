Vladimir Poutine atteint d’un cancer ? Son état de santé interroge après les visites répétées d’un oncologue

Depuis le début de l’invasion en Ukraine, de nombreuses rumeurs circulent sur l’état de santé du dirigeant russe. Des on-dit que semblent étayer les multiples visites opérées par un oncologue.



Alors que ses dernières apparitions télévisées ont fait couler beaucoup d’encre, Vladimir Poutine, dont le visage semble gonflé, se mure dans le silence.



Si des spécialistes considèrent que le leader russe est atteint du syndrome d’hubris, d’autres en revanche penchent plutôt pour la thèse du cancer. Et pour cause, le président aurait reçu la visite d’un chirurgien spécialisé à de nombreuses reprises ces derniers mois.



Selon les informations du Times, qui fait écho à Proyekt, un groupe russe d’investigation, Vladimir Poutine serait suivi de très près par une véritable armada de médecins parmi lesquels Evgeny Selivanov, un chirurgien oncologue spécialisé dans le cancer de la thyroïde qu’il aurait déjà rencontré 35 fois alors qu’il se trouvait dans sa résidence de la mer Noire.



Mais ce n’est pas tout. Deux spécialistes ORL renommés, Igor Esakov et Alexei Shcheglov, se seraient également rendus à de très nombreuses occasions auprès du président russe.



Des informations qui s’appuient sur les archives de différents hôtels qui confirment que les médecins séjournaient bien à Sotchi lors des visites officielles de Poutine dans la ville mais également lorsqu’il disparaissait des radars.



DES RUMEURS QUI NE DATENT PAS D’HIER

Interrogé par CheckNews, Sergueï Jirnov, qui se présente comme un ex-espion du KGB, se montre prudent, rappelant que « Les rumeurs sur l’état de santé de Poutine, c’est une vieille histoire ».



Et d’ajouter : « Au début, Vladimir Poutine se mettait en scène pour se montrer en pleine santé, alors ce n’est que dernièrement, à 70 ans, que ces rumeurs le rattrapent. Depuis cinq ans maintenant, elles vont et viennent. Il y a des Cassandre qui disent depuis des années qu’il va mourir dans une semaine ».



S’il se dit « assez sceptique sur l’issue », Sergueï Jirnov assure cependant que « pour beaucoup de Russes, c’est une forme d’espoir, étant donné que la révolution n’est pas envisageable ». Et de conclure : « Mais de fait, il vieillit et à ces rumeurs s’ajoute ce qu’on peut constater de visu, notamment son visage bouffi ».