Voici les charges retenues contre les neuf (9) militants de Pastef

Les neuf (9) militants du parti dissous, Pastef les patriotes ont été envoyés en prison ce jeudi 11 janvier, par le juge du deuxième cabinet.



Selon leur avocat, ils sont poursuivis pour « participation à une manifestation non autorisée et actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique ».



Pour rappel, ces jeunes militants de Ousmane Sonko ont été arrêtés pendant qu’ils faisaient des porte-à-portes pour sensibiliser les populations sur le retrait des cartes d’électeurs.