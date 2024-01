Voici les députés sénégalais qui vont siéger au Parlement de la Cedeao

Les députés sénégalais avaient procédé vendredi dernier au vote de ceux d’entre eux qui devront siéger au parlement de la CEDEAO. A l’issue du vote, six députés ont été élus. Il s’agit de Souleymane Ndoye (APR), Ibrahima Baba Sall (Bby), Abdoulaye Vilane (ps), Maïmouna Séne( Apr) Woré Sarr (Wallu) et Guy Marius Sagna(YAW).



Ces élus devront jouer un rôle crucial dans le renforcement de l’intégration régionale à travers leur mandat parlementaire.



Ils seront par ailleurs supplée par les députés Moussa Souaré, Dior Mbengue, Mame Fatou Ndiaye, Ramata Saou, Rama Cissokho et Lamine Faye, renseigne Rewmi.



A noter que le parlement de la CEDEAO est composé de 120 sièges.

Les 16 États membres disposent chacun d’un minimum de 05 sièges, les 40 restants étant répartis en fonction de la population de chaque pays.