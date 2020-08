Vol à main armée chez Boy Kairé: 4 personnes arrêtées par la Gendarmerie

Les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Sangalkam ont, dans la nuit du 25 août, procédé à l’arrestation de quatre (04) des présumés voleurs de cinq (05) moutons de race Ladoum au domicile de Meissa Diao alias Boy Kaïré, selon Libération Online.



En effet, les faits ont eu lieu dans la nuit du 18 au 19 août 2020 à Keur Ndiaye Lo dans la commune de Bambilor. Le domicile de l’ancien lutteur a fait l’objet d’un vol à main armée perpétré par six (06) individus. Ils ont tenu en respect les membres de la famille avant de commettre leur forfait. Pour couvrir leur retraite et éviter toute poursuite, ils ont tiré plusieurs coups de fusil avant de s’enfuir.



L’enquête de proximité a permis d’arrêter quatre (04) des présumés malfaiteurs actuellement gardés à vue à l’unité en attendant leur déferrement. Les investigations se poursuivent pour retrouver les moutons et le reste de la bande.