CAN des sourds 2026 : le Sénégal dans le groupe C avec le Cameroun, le Soudan du Sud et le Somaliland

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des sourds et malentendants, prévue en Éthiopie du 30 novembre au 13 décembre 2026, a été effectué ce vendredi 9 octobre dans le pays hôte de la compétition.
Le Sénégal est logé dans le groupe C, en compagnie du Cameroun, du Soudan du Sud et le Somaliland.
Un appel aux autorités pour éviter le forfait
Le Sénégal avait remporté la première édition de la Coupe d’Afrique des nations de football des malentendants, également appelée Championnat d’Afrique des sourds, organisée en septembre 2021.
Pour la prochaine édition, la sélection sénégalaise souhaite défendre son titre en Éthiopie et tenter de conserver sa place au sommet du football africain des sourds.
Toutefois, la participation des Lions sourds reste liée à l’accompagnement attendu des autorités. Face à la presse le mercredi 7 octobre, les responsables de la sélection ont lancé un appel pour obtenir le soutien nécessaire à la préparation et au déplacement de l’équipe.
Ils jugent cet accompagnement indispensable pour permettre au Sénégal de prendre part à la compétition et éviter un éventuel forfait.
Le Sénégal est logé dans le groupe C, en compagnie du Cameroun, du Soudan du Sud et le Somaliland.
Un appel aux autorités pour éviter le forfait
Le Sénégal avait remporté la première édition de la Coupe d’Afrique des nations de football des malentendants, également appelée Championnat d’Afrique des sourds, organisée en septembre 2021.
Pour la prochaine édition, la sélection sénégalaise souhaite défendre son titre en Éthiopie et tenter de conserver sa place au sommet du football africain des sourds.
Toutefois, la participation des Lions sourds reste liée à l’accompagnement attendu des autorités. Face à la presse le mercredi 7 octobre, les responsables de la sélection ont lancé un appel pour obtenir le soutien nécessaire à la préparation et au déplacement de l’équipe.
Ils jugent cet accompagnement indispensable pour permettre au Sénégal de prendre part à la compétition et éviter un éventuel forfait.
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