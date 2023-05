Vol avec violence : vers la libération du lutteur Ada Fass, délibéré attendu le 23 mai

Le lutteur Adama Koréra alias Ada Fass et son acolyte EL Hadji Ada Ndiaye ont été jugés mardi par le Tribunal de Grande instance de Mbour, une ville de l'Ouest du Sénégal, située sur la Petite-Côte. Les prévenus qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol avec violence, seront édifiés sur leur sort le 23 mai prochain. En effet, le juge a décidé de rendre le délibéré mardi prochain.



Dans cette histoire de vol avec violence, il ressort des débats d’audience que dans la nuit du 1er au 2 mai courant, Ndiaga Ndir Lo, animateur de boite de nuit, établi sur la Petite Cote, est victime d’une agression à 2heures du matin. Alors qu’il se rendait à son lieu de travail.



Malheureusement à sa grande surprise, il est sauvagement attaqué à la machette par son interlocuteur qui lui arrache son ordinateur de marque MacBook ainsi que son portable de marque iphone 11. Malgré tout, il a réussi avec l’aide des passants à attraper l’un des malfaiteurs identifiés plus tard par les enquêteurs du commissariat de Saly Portudal sous le nom de El Hadj Adama Ndiaye.



Face aux éléments de la police, ce dernier balance le nom du lutteur Adama Korera alias Ada Fass comme étant l’agresseur qui a volé ladite moto Jakarta à Dakar avec un certain Ada. Ce que le lutteur nie catégoriquement.



Devant la barre, Ada Fass soutient de n’avoir jamais fréquenté El Hadji Adama Ndiaye. Justifiant sa présence à Saly au moment des faits, il a été déclaré qu’il était accompagné par sa femme pour aller chez sa belle-mère à Saly aérodrome.



Le procureur de la République a requis 2ans ferme contre El Hadj Ndiaye, et pour ce qui concerne le lutteur Ada Fass, le représentant du ministère public déclare que l’imputabilité des faits le concernant reste à prouver.



Ainsi il s’est rapporté à la sagesse du tribunal. Le délibéré est fixé au 23 mai prochain, rapporte L'Observateur.