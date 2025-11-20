Vol de 338 millions FCFA à Dakar : la DSC neutralise un réseau, deux individus déférés

Selon la police, le réseau a dérobé plus de 338 millions de francs CFA, dont 101 millions à une seule victime, un homme en situation de handicap. Les escrocs prenaient contact via WhatsApp ou email, en se faisant passer pour des proches ou d’anciennes connaissances. Ils proposaient alors de supposées opportunités d’exportation de plantes et graines médicinales africaines, comme le moringa ou l’argan, destinées à des laboratoires étrangers.

Après avoir gagné la confiance de leurs cibles, les mis en cause les amenaient à effectuer des versements répétés via Orange Money, Wave ou des services de transfert international. Les investigations techniques menées par la DSC ont permis de remonter jusqu’au cœur du réseau, menant à une intervention le 14 novembre.



Quatre individus ont été interpellés dans la région de Sédhiou et à Dakar. Les enquêteurs ont saisi plusieurs éléments de preuve : cartes d’identité de tiers, téléphones, cartes de transfert et preuves de transactions. Deux suspects ont avoué leur rôle central, confirmant l’existence d’un réseau actif jusque hors du pays.

L’enquête se poursuit pour identifier les complices en fuite et recenser toutes les victimes.

La Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC) a mis fin aux agissements d’un vaste réseau d’escroquerie, après l’enregistrement d’une quarantaine de plaintes depuis 2022. À l’issue de l’enquête, deux individus ont été déférés pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d’argent et usurpation d’identité.