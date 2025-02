Vol de bétail : le Président Diomaye enjoint le Premier ministre à finaliser les textes d'application du Code pastoral d'ici juin 2025

En Conseil des ministres ce mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur la récente 9e édition de la Journée nationale de l'Élevage, tenue le 22 février 2025 à Kaolack, et a salué l'accueil et la mobilisation des populations locales de Koungheul, Kaffrine, Kaolack et Fatick.



Dans son allocution, le Président Diomaye a insisté sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations des éleveurs, exprimées lors de la Journée nationale de l'Élevage, et de traduire ces doléances en un plan d'action concret. Parmi les points évoqués, celui du "vol de bétail" demeure une priorité. Le Chef de l'État a ainsi demandé au Premier Ministre de lancer des "concertations nationales avec toutes les parties prenantes" pour trouver des solutions efficaces à ce fléau.



En outre, le Président a instruit son Premier ministre de "finaliser, avant fin juin 2025", tous les textes d'application du Code pastoral. Cette réforme devra être en adéquation avec l'évaluation et l'actualisation de la loi d'orientation agrosylvopastorale. Le Président a également appelé à la "finalisation des études sur le foncier pastoral", dans le but d'assurer la pérennité du secteur.



Le chef de l'État a souligné l'importance de renforcer les politiques d'amélioration génétique du cheptel et d'optimiser le financement du secteur, en impliquant davantage les éleveurs, les opérateurs et les coopératives. Enfin, il a demandé au Ministre en charge de l'élevage de faire un point trimestriel sur l'état d'exécution du plan d'action découlant des recommandations issues de la 9e Journée nationale de l'Élevage.