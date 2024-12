Vol de carburant à Senstock : Star Oil dépose une plainte contre X

La Direction générale de Star Oil a saisi la Section de recherches de Colobane pour une nouvelle plainte contre X dans l’affaire du vol de carburant à Senstock. Les motivations de cette plainte ont été justifiées par la direction qui dit avoir visionné une vidéo montrant des malfaiteurs dans «l'enceinte de Senstock sur (ses) camions de livraison ».



Selon le journal L’Observateur, la Direction générale de la société spécialisée dans la vente de carburant, Star Oil, vient de déposer une plainte à la Section de recherches de Colobane contre X pour trafic et vol de carburant. Ce, après l’arrestation et le placement sous mandat de dépôt de 37 personnes, dont des chauffeurs, des gardiens et trafiquants, surnommés «Lakhalmen ».



À ce propos : « Nous avons reçu une vidéo et des images illustratives décrivant clairement le modus operandi des malfaiteurs dans I‘enceinte de Senstock sur nos camions de livraison », a confié la Direction générale de Star Oil au Commandant de la Section de recherches, Alexandre Diouf.



Allant dans le même sillage, il ajoute : « Depuis plusieurs années, nous subissons des écarts sur les stocks reçus dans nos stations qui, jusque-là, constituaient une très grande énigme dans notre exploitation, avec des pertes mystérieuses, incompréhensibles et injustifiées », a-t-il déclaré.



D’après la même source, la société de vente de carburant qui vient de se constituer partie civile dans cette affaire, compte transmettre dans les meilleurs délais le préjudice subi, estimé à des centaines de millions de FCFA, à la gendarmerie.



Pendant ce temps, des sources proches de l'enquête sur le vol de carburant renseignent qu'un camion avec 2000 litres a été immobilisé par la Douane.



« Le conducteur voulait écouler le carburant, mais il n'a pas trouvé de revendeurs Lakhalmen. Ainsi, informée, la Douane est venue faire le constat avant d'immobiliser le camion», confient des sources de L’Observateur.