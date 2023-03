Vol de consommables médicaux à l'hôpital Fann: un Dr en pharmacie, un aide-magasinier et un receleur arrêtés

Deux employés de l'hôpital Fann et un vendeur de produits consommables médicaux ont été déférés au parquet mercredi, pour des pratiques délictuelles. Il s'agit du Docteur en pharmacie répondant au nom de d'A.S, chef magasinier de la pharmacie, d'un aide-magasinier du nom d'A. Samb et du nommé H.Diatta. Ils ont été cités dans l'affaire du vols multiples présumés de produits consommables médicaux appelés fichiers films ou clichés de radiographie.



Tout est parti d'une dénonciation anonyme relative à l'existence d'un intense trafic de chanvre indien entretenu par un certain H. Diatta, qui vit au centre ville de la capitale sénégalaise.



Selon "Les Echos" qui donne l'information, la brigade de recherches de Faidherbe est vite montée au front. Une enquête a été ouverte contre le présumé trafiquant de chanvre indien.



Une descente au domicile du présumé dealer est alors organisée dimanche 5 février, par les gendarmes. Sur les lieux, ils ne trouvent pas le mis cause, mais procèdent quand même à la perquisition.



Ils découvrent des cornets de l'herbe illicite à l'endroit indiqué. Au cours de la perquisition, les gendarmes font une grande découverte.



En effet, ils ont trouvé une importante quantité de matériels médicaux stockés dans un endroit de la maison. Notamment des cartons contenant des fichiers films. Ils soupçonnent aussitôt un vaste réseau de trafic de matériels médicaux hospitaliers.



L'enquête menée par les gendarmes pour identifier le suspect qui est derrière ce trafic de matériels médicaux a permis de mettre la main sur un nommé A.A Samb, aide-magasinier à l'hôpital Fann. Chez lui, les gendarmes découvrent du chanvre indien. Auditionné, il revendique la paternité de la drogue, mais ne donne aucune information sur le matériel médical.



Les gendarmes fouillent alors son téléphone portable et tombent sur plusieurs transactions financières des montants variant entre 300.000 et 800.000 F Cfa, entre lui et un certain A.Sèye, un docteur en pharmacie et chef magasinier de la pharmacie centrale de ladite structure sanitaire.



Les enquêteurs ont aussi découvert plusieurs transferts d'argent sur le téléphone de l'aide-magasinier et venant du cellulaire de H. Diatta, lui aussi arrêté.



Interrogé, celui-ci passe aux aveux. Il dit être vendeur des produits volés à l'hôpital Fann. Au terme de leur garde-à-vue, ils ont été tous déférés au parquet de Dakar. Les deux premiers nommés sont poursuivis pour "association de malfaiteurs, vol au préjudice de l'Etat et détention de chanvre indien". Tandis que le dernier mis en cause est accuse de recel.