Volte-face du TP Mazembe sur le décès de Rainsford Kalaba : le joueur est placé dans un coma artificiel

Alors que l'ancien international zambien avait été annoncé disparu, le club du TP Mazembe a finalement communiqué en expliquant que Kalaba n'était pas décédé. Le club annonce qu’il est placé dans un coma artificiel.



Alors que l'on apprenait, il y a quelques minutes, la disparition de Rainsford Kalaba, des suites d'un accident de la route, le club du TP Mazembe vient de revenir sur ses propos. En effet, le club congolais, dans lequel Kalaba avait évolué pendant treize ans, avait annoncé la disparition de sa légende, mais ce dernier ne serait finalement pas décédé.



Le vainqueur de la CAN en 2012 avec la Zambie a été victime d'un violent accident de la route avec sa compagne et a été transféré à l'hôpital le plus proche. Les urgentistes qui l'ont pris en charge l'ont déclaré mort, mais les médecins qui l'ont reçu ont placé l'ancien joueur dans un coma artificiel.



Le joueur serait donc bel et bien en vie, même si sa situation serait très critique. C'est en tout cas ce qu'annonce le TP Mazembe sur les réseaux sociaux.