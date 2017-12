Volume des échanges : les exportations ont franchi la barre des 112 milliards en octobre

Les exportations et les importations ont connu une hausse durant le mois d’octobre. L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) chiffre les exportations à 112 milliards de FCFA contre 99,7 milliards au mois de septembre. Les exportations ont porté essentiellement sur l’or non monétaire, les poissons frais de mer, les produits pétroliers, l’acide phosphorique, les bouillons et le ciment, rapporte « L’AS».



Quant aux importations, elles sont évaluées à 329,3 milliards de F CFA contre 284,1 milliards de F CFA le mois précédent, soit une hausse de 15,9%.



Selon l’ANSD, cette progression est portée essentiellement par le relèvement des achats extérieurs de métaux communs, de matières plastiques artificielles, des machines et appareils pour autres industries, du riz, des camions et camionnettes, des huiles et graisses animales et végétales.



Mais on note une baisse des achats de véhicules terrestres et du blé. Et l’ensemble des exportations de l’année à fin octobre est chiffré à 2924,9 milliards de F CFA contre 2500,8 durant la même période de l’année passée.



Grace aux coûts des exportations et des importations pendant le mois d’octobre, on se rend compte que la balance commerciale est déficitaire de 217,3 milliards de F CFA contre 184,4 milliards de F CFA au mois de septembre.