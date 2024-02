Vote de la loi devant fixer le report de l'élection présidentielle : les Sénégalais toujours dans l'attente

Les Sénégalais retiennent toujours leur souffle. Depuis, ce matin l’Assemblée nationale est en train d’examiner la nouvelle loi devant entériner le report de l’élection présidentielle de six mois.

Dans l’attente, le peuple Sénégalais a les oreilles du côté de l’Assemblée nationale. En plénière depuis ce matin, les députés sont en discussions sur les questions de fond et de forme de cette proposition de loi. Aux premières heures de l’ouverture de cette session, les esprits s’étaient surchauffés et les tensions avaient monté d’un cran dans l’hémicycle. Les débats furent parfois houleux et les échanges verbaux violents.



Les parlementaires de Yewi et de Taxawu qui se sont succédé au parloir de l’Assemblée ont tous fustigé l’attitude du pouvoir. A l’instant, c’est tout le pays qui retient son souffle. Les débats continuent en attendant l'issue du vote.