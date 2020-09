Voulant se séparer d'Higuain, la Juventus cherchait un avant-centre pour la saison prochaine. Un accord aurait été trouvé avec Luis Suarez, qui doit résilier son contrat avec le FC Barcelone.

Les Catalans réfléchissaient même à résilier le contrat de l'ex-avant-centre de l'Ajax Amsterdam et de Liverpool notamment. Un attaquant de ce calibre sur le marché c'est une chose assez rarissime. Par conséquent, la Juventus, qui pense à se séparer de Gonzalo Higuain et qui vient de nommer Andrea Pirlo sur le banc de touche pour remplacer Maurizio Sarri, a flairé le bon coup, comme bien souvent.



Luis Suarez doit résilier



Suarez était en concurrence avec Edin Dzeko, le buteur de l'AS Roma, pour venir garnir les rangs de la Vieille Dame. Finalement cela devrait bien être le compagnon d'Edinson Cavani en sélection nationale qui devrait venir évoluer avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. Selon les informations de Sky Italia, un accord a été trouvé entre le joueur de 33 ans et le club champion d'Italie en titre.