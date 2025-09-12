Voyage officiel : Ousmane Sonko quitte les Émirats arabes unis pour l’Italie

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a quitté les Émirats arabes unis ce vendredi 12 septembre, en début d’après-midi, pour l’Italie, plus précisément à Milan, a annoncé la Primature sur sa page Facebook.
Il est attendu demain samedi dans cette ville pour présenter le Plan de redressement économique et social à la diaspora sénégalaise.
Ousmane Sonko a séjourné aux Émirats arabes unis du lundi 8 au vendredi 12 septembre. Ce voyage, son troisième déplacement hors du continent africain depuis sa prise de fonctions en avril 2024, « aura un impact réel sur le développement économique du pays », a-t-il déclaré jeudi lors d’un entretien avec les Sénégalais établis dans ce pays du Golfe.
