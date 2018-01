WEST HAM / Diafra Sakho, David Moyes et les 37 millions

Diafra Sakho victime d’un bonus de 37 millionsS’il était convaincu de devoir glisser cette clause dans son nouveau contrat signé à l’été dernier, Diafra Sakho ne savait pas que cela pouvait se retourner contre lui. En effet, dans le nouveau contrat du Sénégalais, il est mentionné qu’il percevra un bonus de 37 millions à chaque fois qu’il démarre un match officiel avec West Ham. Un bonus qui double son salaire hebdomadaire de base. Une façon sans doute pour les dirigeants des «Hammers» de motiver l’attaquant sénégalais qui passe le plus clair de son temps à l’infirmerie depuis presque deux saisons.Seulement, Diafra Sakho pense qu’il y a anguille sous roche. D’autant que Daily Mail informe que le Sénégalais a eu une vive altercation avec David Moyes juste avant le match de mercredi sanctionné par une élimination de West Ham par Arsenal (1-0) en coupe de la Ligue. A en croire le journal anglais, le Sénégalais est allé se plaindre auprès de son coach de sa situation de remplaçant alors qu’il est le deuxième meilleur buteur du club derrière Ayew avec 4 buts inscrits en toutes compétitions confondues. Ce qui n’a pas changé la décision de Moyes de le laisser sur le banc mercredi soir avant de le lancer en cours de match. Et Sakho qui a voulu bouder cette rencontre a été finalement convaincu de rester. Seulement, le buteur sénégalais croit dur comme fer que s’il ne joue pas titulaire, c’est parce qu’il y a combine entre ses dirigeants et Moyes afin de ne pas devoir payer les 37 millions par titularisation. Surtout qu’une apparition sur le banc vaut simplement la moitié du bonus. Ce qui est difficile à nier si on sait que Diafra Sakho a disputé 14 matches en Premier League cette saison sans aucune titularisation. Même si Diafra Sakho avait déclaré publiquement ses envies de retourner en France en janvier.A signaler qu’un porte parole du club s’est fendu d’un communiqué pour nier toute altercation entre Sakho et Moyes.Avec Metro Dakar