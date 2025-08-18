Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Wack Ngouna : Deux (2) enfants tués par la foudre à Médina Thiaméne



Wack Ngouna : Deux (2) enfants tués par la foudre à Médina Thiaméne
Un drame s’est produit ce lundi à Médina Thiaméne, dans la commune de Wack Ngouna (Kaolack), à la suite de fortes pluies. Trois enfants, qui rentraient des champs aux alentours de 17h, ont été frappés par la foudre. Deux d’entre eux ont malheureusement perdu la vie.
 
Le troisième enfant a survécu et a été immédiatement transporté au centre de santé de Wack Ngouna.

Les corps des deux victimes ont été acheminés à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niasse pour autopsie.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Lundi 18 Août 2025 - 23:06


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter