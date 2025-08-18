Wack Ngouna : Deux (2) enfants tués par la foudre à Médina Thiaméne

Un drame s’est produit ce lundi à Médina Thiaméne, dans la commune de Wack Ngouna (Kaolack), à la suite de fortes pluies. Trois enfants, qui rentraient des champs aux alentours de 17h, ont été frappés par la foudre. Deux d’entre eux ont malheureusement perdu la vie.
Le troisième enfant a survécu et a été immédiatement transporté au centre de santé de Wack Ngouna.
Les corps des deux victimes ont été acheminés à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niasse pour autopsie.
