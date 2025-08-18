Wack Ngouna : Deux (2) enfants tués par la foudre à Médina Thiaméne

Le troisième enfant a survécu et a été immédiatement transporté au centre de santé de Wack Ngouna.



Les corps des deux victimes ont été acheminés à l’hôpital El Hadji Ibrahima Niasse pour autopsie.

Un drame s’est produit ce lundi à Médina Thiaméne, dans la commune de Wack Ngouna (Kaolack), à la suite de fortes pluies. Trois enfants, qui rentraient des champs aux alentours de 17h, ont été frappés par la foudre. Deux d’entre eux ont malheureusement perdu la vie.