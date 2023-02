Wade sort de son silence : qui vous a dit que je suis fatigué ?

L’ancien président du Sénégal (2000 à 2012) a reçu hier une délégation de sa formation politique, le Parti démocratique sénégalais (Pds), dans le cadre de la vente des cartes du parti. Abdoulaye Wade a saisi cette occasion pour répondre à ceux qui l’invitent à aller de reposer.



« Pour se reposer, il faut être fatigué. Qui vous a dit que je suis fatigué ? Moi, je travaille. Je me réalise dans le travail", a-t-il dit. Avant de les inviter, à son tour, « à s’occuper de leurs affaires. »



« La vérité, c’est que ces gens ne peuvent pas nous comprendre. Parce qu’en Afrique, il est rare de voir d’anciens présidents de la République continuer à présider leur parti. Mais si le PDS est là où il est aujourd’hui, c’est parce que les militants se sont évertués à faire les choses telles que les fondateurs l’ont toujours voulu », a ajouté le pape du Sopi.



Me Wade a aussi abordé l’avenir de la formation avant d'exprimer son souhait. « Mon souhait de toujours, c’est que quand je ne serai plus là, que vous continuez d’être ensemble, que vous ne perdiez jamais cette unité qui fait notre force. »