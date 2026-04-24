Kolda : Le Président de la République à la rencontre des fidèles de la Grande Mosquée.

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué la prière du vendredi à la Grande Mosquée de Kolda ce 24 avril 2026. Cette étape spirituelle s'inscrit au cœur de sa tournée économique de trois jours dans la région du Fouladou, entamée ce matin par des visites de chantiers structurants.







Ce moment de recueillement a permis au Chef de l'État de communier avec les populations locales dans un esprit de proximité et d'humilité. Au-delà de l'aspect religieux, cette visite souligne l'attachement de la présidence aux valeurs de solidarité et de cohésion sociale, piliers fondamentaux de la stabilité nationale.







À la sortie de l'office, le message porté a été celui du rassemblement et de la paix sociale. Dans une région marquée par des enjeux de développement importants, cette séquence symbolique réaffirme le lien entre l'action publique et les socles spirituels qui unissent la Nation.

