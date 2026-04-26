États-Unis: Donald Trump évacué du dîner des correspondants de la Maison Blanche après des tirs

Le président américain Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison Blanche où des tirs ont été entendus et un tireur présumé arrêté dans la soirée du samedi 25 avril, selon des responsables de la sécurité et des journalistes de l'AFP.



Donald Trump participait pour la première fois à l'événement en tant que président des États-Unis.



Plusieurs centaines de personnes assistaient à cet événement annuel dans un grand hôtel de Washington.

