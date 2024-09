Wakhinane Nimzatt : un conducteur de charrette accusé de vol, sauvagement attaqué par une bande de malfaiteurs

Une expédition punitive a failli tourner au meurtre à Wakhinane Nimzatt dans la banlieue de Dakar, dimanche dernier. Selon "Les Echos", le conducteur de charrette a subi une « justice privée sur fond de vindicte populaire », utilisant des armes blanches (couteau, pompe à gaz et machette).



D'après le journal, Ibrahima S. a été violemment pris à partie par un redoutable groupe de six malfaiteurs. Ce charretier est accusé d'avoir participé à l'agression physique qui a conduit au vol de la moto d'un des membres de la bande, nommé O. Mbow. Il a été gazé avec un pompe à gaz et battu avec une extrême violence.



Alors qu'il se rendait dans le quartier de Wakhinane Nimzatt pour livrer un colis, Ibrahima a été intercepté près d'un terrain vague, à l'arrêt Serigne Assane. Mbow et son ami ont été accostés par un gang de criminels qui leur a barré le chemin, exigeant qu'ils s'arrêtent. Brandissant des armes, ils proféraient des insultes et réclamaient la moto Tiak-tiak, menaçant de terribles "représailles contre eux".



Conduit au poste de police, Ibrahima S. peine à s'asseoir, s'écroule au sol et agonise. Il sera vite embarqué à bord d'un véhicule et évacué d'urgence au centre sanitaire de Yeumbeul Nord. Face à la gravité de ses blessures au couteau, il est référé en catastrophe au centre hospitalier de Fann.



Interrogés, O. Mbow, propriétaire de la moto volée et ses quatre compagnons complices accusent le charretier d'avoir participé à l'agression et déclarent avoir organisé une expédition punitive contre lui dans le but de venger leurs deux amis Mbow et Dabo. Ils ont été présentés le mardi dernier, devant le parquet de Pikine. Ils sont poursuivis pour "coups et blessures volontaires" (Cbv).