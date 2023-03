Walker dans la tourmente après avoir été filmé en état d'ivresse

Les scandales sexuels sont à l'ordre du jour dans le monde du football ces derniers temps. Après l'emprisonnement de Dani Alves pour le viol présumé d'une jeune femme à Barcelone et l'enquête sur Achraf pour des faits similaires à son domicile, The Sun a mis en lumière une vidéo du joueur de Manchester City Kyle Walker ivre et s'exhibant dans un bar.



Selon le tabloïd britannique et comme en témoigne la vidéo, l'arrière latéral anglais a laissé tomber son bas de survêtement à plusieurs reprises, montrant ses parties intimes aux deux jeunes femmes. Cela s'est passé dimanche dernier dans l'après-midi, au lendemain de la victoire de son équipe sur Newcastle (2-0) en Premier League, alors que le manager avait donné quelques jours de repos à son groupe.



Il semble que Walker soit arrivé à l'établissement vers 17 h 20 et l'ait quitté vers 18 h 40. Dans la vidéo, on peut voir qu'il montre son pénis à plusieurs reprises et qu'il se tient très près d'une des femmes avec lesquelles il discute. Elles étaient deux et il a essayé d'embrasser l'une d'entre elles, selon la source mentionnée dans le premier paragraphe, la vidéo n'étant pas claire sur ce point.



Walker pourrait faire l'objet d'une enquête policière, même s'il pourrait se contenter de dire que le fait de montrer ses testicules en public faisait partie d'une plaisanterie.



En tout état de cause, il est possible que les tribunaux ne considèrent pas qu'il s'agit d'une justification suffisante et imposent une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison.



En ce qui concerne la manière dont il a traité les jeunes filles, les conséquences dépendront en grande partie du fait qu'elles l'aient ou non considéré comme du harcèlement et qu'elles l'aient ou non déclaré aux autorités.



