Wallu Sénégal et Yéwwi Askan Wi donne rendez-vous le 08 juin pour un grand rassemblement

Ce vendredi 3 juin, les deux coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont tenu une conférence de presse ensemble afin d’officialiser leur inter-coalition en vue des élections législatives de juillet prochain. Cette rencontre qui s’est déroulée au siège du parti pour la république et le progrès (PRP) et qui a regroupé tous les membres clé de l’opposition a donné l’occasion aux membres desdites coalitions d’expliquer leur stratégie pour les législatives de juillet 2022. Pour cette alliance, dans chaque département un représentant des deux coalitions sera installé afin de porter l’inter-coalition. À Dakar, l’inter-coalition sera portée par YAW, car dans la liste de YAW, il y aura des candidats qui appartiennent à YAW et des candidats qui appartiennent Wallu Askan Wi.



« De ce fait, celui qui votera pour cette liste votera pour les deux listes en même temps. Ce qui reste, c’est que chaque Sénégalais sache pour quelle bannière voter. L’importance pour les Sénégalais, c’est de savoir pour qui voter dans chaque département. Un dispositif sera mis en place avec un directoire pour permettre à la population de mieux comprendre, mais aussi de poser des questions en cas d’incompréhension. Ceci pourra se faire à distance, car la personne qui se trouve chez elle peut recevoir des réponses à ces questions. C’est ce qui sera fait dans les 54 départements à savoir 46 départements à l’intérieur du pays et 8 départements au niveau de la diaspora », a expliqué Déthié Fall le mandataire de YAW.



Cette entente des plus inattendues a été mise en place par l’opposition pour faire front commun pour les élections législatives. Et les leaders des deux entités ne comptent pas laisser le Conseil constitutionnel rejeter leurs listes. « Les sages n'ont pas autre choix que de faire revenir la liste proportionnelle titulaire nationale de Yewwi. C'est leur seule option et cela ne signifie pas que la liste de BBY doit participer aux élections. Un doublon ne peut faire objet de rejet d'une liste, au pire des cas, il doit être objet de rejet de candidature et jamais d'une liste. Et ça, ils le savent mieux que qui que ce soit », a fait savoir Déthié Fall le mandataire de YAW.



Il sera appuyé par Ousmane Sonko qui a déclaré qu’ils ne demandent « aucun compromis, aucune compromission, aucune faveur, aucune intervention, mais nous n'accepterons pas que nos listes soient rejetées ».



Revenants sur l’interdiction du préfet de Dakar de leur marche qui devait se tenir ce vendredi 3 juin, les deux coalitions Wallu et Yewwi Askan Wi ont soutenu que la date a été repoussée jusqu’à 8 juin. « Le rassemblement de mercredi prochain doit être un déclic pour mettre à terre le régime du président Macky Sall. Pour cela, Khalifa Sall et ses nouveaux alliés invitent à une forte mobilisation des citoyens pour confirmer la possibilité de la coalition à diriger l’Assemblée nationale », a affirmé Déthié Fall.



Un rassemblant qu’ils comptent bien tenir si on en croit les paroles d’Ousmane Sonko. « Nous allons bel et bien tenir cette mobilisation pour nous adresser publiquement aux Sénégalais. Ce vendredi, nous avons été notifiés d’une autre manifestation qui devait se tenir alors que nous avons même constaté, sur le terrain, que ce prétexte est erroné. Mais nous appelons les citoyens à sortir massivement pour la tenue de cette mobilisation qui peut mettre fin à cette tyrannie du régime », a-t-il assuré.