Wallu Sénégal lance sa coalition et promet un mécanisme clair pour le choix de ses candidats

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) et d’autres partis, regroupements de partis, mouvements politiques et citoyens ont lancé ce vendredi leur coalition Wallu Sénégal en direction des élections locales du 23 janvier 2022.



Une coalition électorale « fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens en direction des élections départementales et municipales ». Qui « présentera des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national ».



Dans leur déclaration de lancement, les leaders engagent « sans délai les militants et sympathisants des partis et mouvements membres, partout à travers le pays, à se mettre ensemble pour travailler à la mise en place d’équipes gagnantes aussi bien au plan départemental que communal ».



Les Pds et ses alliés affirment également leur « ouverture aux partis politiques de l’opposition et aux Mouvements Citoyens porteurs d’enjeux communautaires ». Ils encouragent aussi « la création d’équipes qui œuvreront au rassemblement le plus large possible de tous les acteurs et partenaires potentiels de leur circonscription électorale en vue de constituer des dynamiques crédibles et représentatives capables de gagner et de conduire les changements nécessaires à l’amélioration indispensable de la gouvernance des collectivités locales et des conditions de vie des populations ».





La Coalition Wallu Sénégal promet « de faire des bilans d’étape pour ajuster sa stratégie, en particulier dans la lutte pour la transparence du processus électoral et l’organisation d’élections fiables et ouvertes à tous les acteurs ».



Un Comité National de Pilotage a été défini avec plusieurs commissions de travail: « une commission des investitures et des opérations électorales; une commission finances, moyens et de la logistique; une commission organisation et communication; une commission sociale et juridique; une commission stratégies, contenus et programmes »



La Coalition dit s’est dotée « d’un mécanisme clair, transparent, pragmatique et consensuel pour le choix des mandataires ainsi que la confection de ses listes à présenter aux élections départementales et municipales ».