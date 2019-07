Wally Ballago Seck devant le juge d'instruction ce lundi

Le chanteur Wally Ballago Seck fera face au juge d’instruction ce lundi 22 juillet. Et ça ne sera pas dans l’affaire qui l’oppose au religieux Imam Kanté l’accusant d’être à la solde de la communauté LGBTI et « un levier des lobbies de l’argent et de la déviance ». Mais plutôt d’une dette sur l’achat d'une villa à Nord Foire, qui date de 5 ans.C’est le nommé Hassan Cissé qui a traîné en justice le fils de Thione Ballago Seck pour lui réclamer ces 11 millions de francs Cfa.